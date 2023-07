x x

SARONNO – L’ultima giornata prima della pausa per le attività delle Nazionali fissa la “cristallizzazione” della classifica, con le vittorie di Inox Team Saronno, Mkf Bollate e Forlì che mantengono le posizioni. Unico cambio al quarto posto: Rheavendors Caronno scavalca Mia Office Blue Girls Pianoro. Tutti gli incontri sono stati disputati sabato.

Qui Saronno

Inox Team Saronno – Sestese

Doppietta anche per la capoclassifica Inox Team Saronno. Le campionesse d’Italia in carica regolano la sestese con una vittoria per manifesta in gara 1 che fa registrare 11 valide (tutte concentrate nella parte centrale del line-up): 2 a testa per Lozada, Longhi, Armirotto, Brugnoli e Arianna Nicolini e un singolo di Blesa Escriche. Il primo vantaggio è frutto di un singolo di Lozada, seguito dai doppi di Noa Armirotto e Sara Brugnoli e dal singolo di Blesa Escriche. Al quarto la lanciatrice della Sestese, Federica Baule e la difesa toscana danno una mano all’attacco nero-blu, che poi chiude i conti al sesto con i singoli di Giulia Longhi, Noa Armirotto e Sara Brugnoli. Finisce 7-0 al sesto.

La vittoria netta (5-0) anche nella seconda partita, per la squadra varesina, arriva solo nelle riprese finali. Prima regna un grande equilibrio con Stephanie Trzcinski (foto, in azione contro la Sestese) e Iraimis Diaz Nunez che risultano abbastanza dominanti. La cubana della Sestese, al quarto, comincia a concedere qualcosa (peraltro non aiutata dalla difesa imprecisa), mentre l’australiana del Saronno va avanti imperterrita per la propria strada e alla fine chiuderà con 11 strike-out e una sola valida concessa. Il primo punto lo batte a casa Arianna Nicolini con una volata di sacrificio (dopo valida, errore, bunt di sacrificio e base intenzionale). Al quinto arrivano altri 2 punti, firmati dalle azzurre Alessandra Rotondo e Giulia Longhi e infine, al sesto, ci pensano Agnese Pietroni e un triplo di Fabrizia Marrone a completare definitivamente lo sweep e a congelare la classifica per il prossimo mese.

Qui Caronno

Macerata – Rheavendors Caronno

Batte un importante colpo in gara 1 la Rheavendors, imponendosi d’autorità sul non semplice campo di Macerata. 8-2 il risultato finale, al termine di una gara inizialmente controllata dalle lanciatrici (Messina Garibaldi da una parte, Luconi dall’altra) e poi scivolata in mano agli attacchi, in particolare quello caronnese. Il punteggio si sblocca nella terza ripresa, con il singolo di Chiara Ambrosi che porta a casa Lara Cecchetti. Nella quinta frazione Caronno segna tre volte con il doppio di Melany Sheldon (2 RBI) e la volata di sacrificio di Rossini, mentre Macerata prova a rientrare con i singoli di Grifagno e Roberts, ma Caronno chiude definitivamente i conti nel settimo attacco: quattro i punti segnati con il triplo di Rebecca Caldon, l’errore difensivo su battuta di Ambrosi e il doppio di Rossini per chiudere la contesa.

Sara Riboldi e Silvia Durot ottengono una vittoria combinata contro Chantelle Ladner in gara 2 e la Rheavendors Caronno completa la quarta doppietta della giornata, scavalcando così la Mia Office Blue Girls Pianoro al quarto posto della classifica. Con un punto segnato da Lara Cecchetti (base ball, bunt di sacrificio e singolo di Chiara Ambrosi), la Rhea apre la partita. Al quarto e al quinto, con due punti per ciascuna ripresa, Caronno va sul 5-0. Prima è Lara Cecchetti, con un singolo, a battere a casa 2 punti; poi con triplo di Melany Sheldon e singolo di Beatrice Salvioni le varesine chiudono il conto. Il punto della bandiera (5-1) arriva al settimo (singolo interno di Ladner), ma non completa la rimonta.

Qui Bollate

MKF Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro

Importante vittoria per Bollate in gara 1, con la squadra di Arocha che parte forte e segna sei punti nei primi tre inning guidata dai doppi di Slaba, Fumagalli e Costa contro Veronica Comar. Le Blue Girls segnano due punti all’interno del forcing offensivo di Bollate con il doppio da due punti del neo-acquisto Lisa Maulden, autrice anche di un singolo nel quarto inning che permette di accorciare sul 6-3. Pianoro inserisce in pedana Sara Desii e, nonostante la volata di sacrificio di Polini che porta il punteggio sul 7-3, la scelta paga perché Bollate nella seconda metà di gara fatica a costruire punti. La squadra di casa si affida allora ai lanci di Laura Bigatton, che chiude due riprese senza punti subiti ed entra nel settimo inning mantenendo i quattro punti di vantaggio. Pianoro nell’ultimo attacco carica le basi e spinge a casa due punti con il singolo di Oliveti, ma non basta: vince Bollate 7-5.

Bollate completa la doppietta vincendo la seconda partita 9-1, completando solo 4 attacchi. E tutto avviene proprio al quarto inning. Fino a quel momento Gabrielle Plain e Veronica Comar arrivano con un tabellino immacolato. Nella parte alta Plain concede valida a Lisa Maulden e Caitylin Nolan e poi subisce il punto dello svantaggio con la collaborazione di un errore della difesa. Ma nella parte bassa Bollate va a segno ben 9 volte, costringendo il manager della squadra bolognese, Calixto Soca Miyar a rilevare Comar con Sara Desii. Nella ripresa le due lanciatrici affrontano ben 14 battitori e non riescono ad arginare la voglia di vittoria della formazione lombarda. La mattatrice è Gabriela Slaba con bene 2 doppi e 3 RBI.

Risultati

Metalco Thunders Castelfranco – Forlì 0-7; 0-5

Inox Team Saronno – Sestese 7-0 (6° inn); 5-0

Bertazzoni Collecchio – Taurus Donati Gomme Old Parma 9-2 (6° inn); 0-2

Macerata – Rheavendors Caronno 2-8; 1-5

MKF Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro 7-5; 9-1 (5° inn)

Classifica

Inox Team Saronno (24 vittorie – 4 sconfitte, .857); MKF Bollate (27-5, .843); Forlì (21-7, .750); Rheavendors Caronno (18-12, .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (15-11, .576); Bertazzoni Collecchio (11-19, .367); Macerata (9-17, .346); Taurus Donati Gomme Old Parma (9-21, .300); Metalco Thunders Castelfranco (7-23, .233); Sestese (3-25, .107).

