x x

SARONNO – Come spesso accade con gli eventi in centro la Notte bianca non è stata solo un’occasione di festa e di divertimento c’è stato anche chi nel corso della serata si è lamentato per diversi problemi creati dagli eventi e delle iniziative.

Primo tra tutti il rumore. Diverse le mail e le telefonate arrivate al comando della polizia locale in piazza Repubblica e alla stazione carabinieri in via Manzoni per la musica alta. Anche se l’ordinanza prevedeva come termine degli eventi le 2 le lamentele sono proseguite per tutta la serata per intensificarsi a mezzanotte.

“La musica dà fastidio e non può andare avanti oltre mezzanotte. Per legge e per logica – spiega una saronnese – C’è gente che deve andare a lavorare tra qualche ora. Mi chiedo come si possa autorizzare bene due manifestazioni sonore in piazza: vivo in centro e dalla piazza sento musica da anziani e dalla stanza musica ed entrambe ad altissimo volume ben oltre l’accettabile”. La saronnese rimarca di essere pronta a presentare una denuncia a coinvolgere anche il vicinato.

Segnalazioni sono arrivate anche le griglie posizionate all’esterno dei locali che complice qualche operatore un po’ troppo esuberante sono stati accusate di aver “affumicato” diverse abitazioni.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione