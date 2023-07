x x

SARONNO – Quattro foto e un breve testo su whatsapp così un saronnese che scritto alla redazione chiedendo di mettere in luce due aspetti secondo lui trascurati della notte bianca.

“Ciao IlSaronno, ho visto che avete dato spazio a tutti gli aspetti della notte bianca, dalla cronaca della serata ai commenti, dai borseggi alle proteste ma nessuno (ne voi ne l’Amministrazione ne Ascom che a quanto ho capito ha organizzato l’evento) ha minimamente pensato a decoro ed impatto ambientale. Non se ne è proprio parlato. Eppure ieri sera sono stati messi decine di cestini aggiuntivi immaginando una maggior produzione di rifiuti e stamattina alle 10 il centro era ancora disseminato di rifiuti di ogni tipo.

E sono tutti rifiuti che finiscono nell’indifferenziato. Che occasione sprecata! Si poteva mettere, come aveva fatto l’allora assessore all’Ambiente Roberto Barin con per le serate del giovedì, dei contenitori per la raccolta differenziata o meglio ancora imporre, come avviene alla Misinto Bierfest ad esempio, l’uso di materiali compostabili.

Ma non solo. Oltre all’aspetto green è stato trascurato anche quello del decoro urbano. Stamattina andando a messa ho visto ancora un sacco di sporcizia in giro. Non sono uscito alle 6 per cui magari ancora era presto ma passeggiando alle 10 mi aspettavo un po’ più di ordine. Spero che queste mie segnalazioni siano stimoli utili per la prossima edizione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione