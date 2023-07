x x

SARONNO – La notizia è arrivata ieri sera dalla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale con le informazioni sul cantiere che interesserà la zona alle porte della Cassina Ferrara.

2iReteGas da questo lunedì 3 luglio chiude i lavori del tratto di via Miola da via Parini a via Roma, dopo aver già finito e riaperto quello precedente, verso via Bergamo. A seguire, a partire sempre dalla stessa giornata, procederanno alla sostituzione della rete nel tratto compreso fra via Parini e via Roma, istituendo un senso unico di marcia in direzione via Roma – Parini.

