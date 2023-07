x x

UBOLDO – Ha già notificato un divieto di prosecuzione dell’attività di affittacamere e stanno predisponendo gli atti e le denunce alla procura per abusivismo oltre alle sanzioni per i lavori non dichiarati e privi di segnalazione certificata d’inizio attività (scia).

Il riferimento va alla polizia locale di Uboldo che sotto la guida del comandante Alfredo Pontiggia, partendo dalle segnalazioni di alcuni cittadini, ha effettuato una serie di controlli con l’aiuto del personale dell’Ufficio tecnico del Comune. In sostanza alcuni uboldesi hanno notato un viavai sospetto. Molte cose non tornavano: un’esponenziale aumento delle auto in sosta e molte persone che entravano ed uscivano con valige.

I vigili hanno realizzato una lunga serie di controlli e tra documenti e sopralluoghi. Hanno scoperto la presenza di un b&b attivato senza le autorizzazioni del caso. Non solo a non essere regolarmente autorizzati erano anche i lavori realizzati per la sistemazione dell’edificio. I vigili hanno accertato la mancanza di diversi documenti, a partire dall’agibilità dell’edificio, ma anche l’assenza di autorizzazione per le 21 camere del b&b e per il relativo bar e ristorante. Sono anche stati identificati degli ospiti, 16, per la maggior parte stranieri.

Come detto dopo il sopralluogo la polizia locale ha notificato un divieto di prosecuzione dell’attività in attesa dei successivi sviluppi legali e burocratici.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione