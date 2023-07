x x

TRADATE – Come riferisce varesenoi.it, non è stato un incidente a provocare la morte di Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni, originaria di Tradate, travolta sabato sera in paese. La Procura di Varese indaga infatti per omicidio volontario. La persona che era alla guida dell’auto è già stata identificata ed è attualmente ricercata.

La Procura della Repubblica di Varese, si legge in una nota, “ad esito delle ulteriori investigazioni svolte, procede per omicidio volontario a carico di persona identificata e già ricercata dalle forze dell’ordine, anche in campo internazionale. Gli elementi a carico del soggetto ricercato dovranno essere comunque verificati e confermati”. L’autopsia sul corpo di Giuseppina Caliandro, inoltre, sarà effettuata la prossima settimana, “per motivi tecnici comunicati ai familiari”.

(foto: Giuseppina Caliandro, immagine da Facebook/Varesenoi)

07062023