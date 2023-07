x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Partito Democratico di Saronno circa l’affluenza dei cittadini saronnesi al gazebo che si è tenuto sabato 1 luglio nelle vie centrali della città.

Innanzitutto grazie ai tanti cittadini che sabato 1 luglio, coinvolti dal nostro gazebo e manifesti, si sono fermati a dialogare con i nostri volontari, il segretario del Pd, sui temi legati alla sanità, l’iniziativa del Pd Regionale e sull’ospedale di Saronno.

Ci fa piacere che in tanti abbiano anche accettato di diventare testimonial con le loro immagini, facendosi ritrarre in molte foto a lato dei nostri manifesti.

E’ decisamente piaciuta molto l’iniziativa fatta da Pd Regionale di poter segnalare i loro problemi con la sanità sulla piattaforma www.conlasalutenonsischerza.it

Saranno informazioni preziose che i nostri referenti politici in consiglio regionale useranno per proporre correttivi concreti, per affrontare e superare i disagi delle persone.

Al Gazebo alcuni saronnesi hanno anche potuto conoscere quali

siano gli interventi urgenti e mirati, che grazie alla mobilitazione del nostro Siandaco Airoldi, di alcuni Sindaci del territorio insieme al coinvolgimento di tanti cittadini, sono stati messi in atto per il Nosocomio cittadino, o lo stanno per essere.

Il tutto affinché il nostro Ospedale pur con tante difficoltà cominci a ripartire.

Vigileremo insieme ai nostri rappresentanti istituzionali affinché’ le proposte messe nero su bianco da Regione Lombardia a salvaguardia dell’ospedale di Saronno, siano attuate e realizzate nei tempi prefissati.

Dal contatto con i cittadini è emersa anche la preoccupazione di una privatizzazione strisciante della sanità, che di fatto già impedisce a una parte della popolazione di potersi curare adeguatamente. Anche su questo tema terremo alta la nostra attenzione, affinché il principio costituzionale che garantisce il diritto alla salute per tutti (indipendentemente dal ceto) sia garantito.