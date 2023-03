x x

TRADATE – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate che alle prime ore di oggi, mercoledì 22 marzo, sono intervenuti per domare un incendio scoppiato nel bosco. A rendere decisamente unico l’intervento il fatto che a bruciare non fossero piante e sterpaglie ma una barca.

L’imbarcazione era depositato nella zona di via del Carso. Il fuoco e il fumo sono stato stati notati da alcuni passanti che hanno dato l’allarme che ha portato sul posto i pompieri di Tradate con un’autopompa. La squadra ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area senza difficoltà. Ancora nessun riscontro sulle cause dell’incendio per determinare le quali sono stati effettuati i rilievi dai vigili del fuoco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione