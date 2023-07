x x

UBOLDO – La seconda edizione del “Vesparaduno” organizzato dall’associazione culturale Per Uboldo è stata un altro grande successo sia di partecipazione che di critica.

Oltre una sessantina gli esemplari della mitica Vespa che hanno fatto bella mostra domenica mattina nel Parco Falcone e Borsellino e che poi hanno sfilato per le vie del paese. Tanti i curiosi che hanno affollato il parco per ammirare i modelli di Vespa arrivati da tutta la zona e non solo. Esemplari sono giunti anche da Milano e dal Lago Maggiore.

Una domenica di festa, di allegria e anche di nostalgia per quella che è da sempre uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo e simbolo del design italiano.

L’esposizione della mitica VESPA rientrava, però, all’interno dell’iniziativa Uboldo Summer fest che, organizzata dall’Associazione Per Uboldo in collaborazione con l’Associazione Balla con noi e con il patrocinio del Comune di Uboldo, ha ravvivato il Parco Falcone e Borsellino per tre giorni.

L’apertura si è avuta Venerdì all’interno della Tensostruttura di via Manzoni (causa maltempo) con la Serata Country in compagnia di Dj Franco con Astro Dance e Dj Andrea con Jack & Jack che hanno fatto scatenare sulla pista oltre un centinaio di appassionati.

Sabato e Domenica al Parco Falcone e Borsellino il mercatino di Hobbistica che ha visto una ventina di espositori con i loro prodotti: dai lavori a maglia a quelli in legno fino ai lavori di bigiotteria. Una vetrina che ha soddisfatto il pubblico uboldese così come i gonfiabili per i bambini.

Sabato serata danzante con i Vandali Live Band che hanno proposto le più belle canzoni dagli anni 60 ad oggi.

E domenica la giornata clou con il Vesparaduno, il mercatino di hobbistica, lo street food, la dimostrazione di Sos Uboldo e, per finire, la serata danzante con Patrizio e Patrizia che hanno fatto ballare il folto pubblico presente.

“Siamo veramente soddisfatti dell’ottima riuscita della manifestazione – spiega la Presidente dell’Associazione culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi -. Assieme all’Associazione Balla con Noi abbiamo proposto agli uboldesi e non solo un momento di svago e divertimento che è stato apprezzato dai tanti curiosi che durante la tre giorni hanno affollato il Parco Falcone e Borsellino. E’ stato bello rivedere il nostro parco animato e affollato di tanta gente. Ed è stato bello ammirare tanti modelli di Vespa giunti dai “Vespa Club” di diverse realtà oltre che da privati cittadini, anche uboldesi, che per una domenica hanno tirato a lucido il loro scooter e lo hanno mostrato ai tanti visitatori”.

“Desidero chiudere – conclude la Presidente Nunzia Venturi – con doverosi ringraziamenti all’associazione Balla con Noi per averci affiancato nella realizzazione di questo evento ed averne coordinato egregiamente l’organizzazione, all’Amministrazione Comunale che ha patrocinato, alla SOS di Uboldo, all’associazione Creare è la nostra passione che ha coordinato gli hobbisti presenti, a Truck Food Lombardia, ai Vespa Club intervenuti, gli Alpini, la Protezione Civile di Solbiate Olona e, soprattutto, a tutti i volontari. Questo evento è un esempio virtuoso di collaborazione tra le associazioni locali perché, al di là delle specificità e caratteristiche di ognuna, insieme si possono realizzare progetti più grandi e di valore”.