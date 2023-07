x x

SARONNO – I due canguri azzurri e gialli che negli ultimi anni tanto divertimento hanno regalato ai piccoli saronnesi sono a terra ko e i nonni che usano l’area verde centrale di Villa Gianetti chiedono all’Amministrazione di intervenire con una riparazione rapida ma anche di rimuovere il giorno che si trova “sdraiato” a terra nell’are in cui giocano i bimbi.

E’ l’appello arrivato ieri da un nonno saronnese che avendo passato il pomeriggio con i nipotini al parco si è accoro del pericolo: “In attesa che venga riparata il pezzo rotto è opportuno che la giostrina venga portata via. Il rischio che dei bimbi si facciano male provando a giocarci o a sollevarla è concreta”.

Non è la prima volta che i nonni segnalano problemi e richieste di interventi nei parchi cittadini per i quali l’Amministrazione comunale ha recentemente investito quasi 200 mila euro proprio per la sostituzione degli arredi e dei giochi. Ultimo intervento di manutenzione è stato fatto sull’altalena per disabili in via Leonardo da Vinci su richiesta dei residenti.

