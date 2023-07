x x

SARONNO – Sbriciolato dalle ruspe: è il destino del serbatoio dell’ex Cantoni uno degli interventi in corso in queste settimane nell’area dismessa alle porte della Cassina Ferrara.

Nelle ultime settimane sono tornate le macchine movimento terra all’ex Cantoni. .0L’intervento era stato annunciato dal sindaco Augusto Airoldi durante uno degli incontri Partecipiamo quello proprio alla Cassina Ferrara. Il sindaco aveva parlato della disponibilità della proprietà a demolire gli stabili per evitare incursioni notturne e spaccio ed anche episodi più gravi come la violenza sessuale avvenuta in zona. E ad inizio giugno sono arrivate le ruspe. L’operazione non è stata indolore per il quartiere con i residenti che si sono lamentati in diverse circostanze di non essere stati avvisati dei lavori che hanno portato nuvole di polvere e qualche laterizio sulla vicina ciclabile. Non solo: sono arrivate in Municipio anche richieste di informazioni sui materiali trovati con garanzie sul loro corretto smaltimento ad esempio per quanto concerne “la virola” a pressione, riemersa dal cemento. E’ stato controllato non avesse rivestimenti in amianto o fibra di vetro? Visto il polverone con annesso parti in sospensione di materiale sconosciuto nascono più che seri dubbi”.

Al momento la scelta è stata quella di demolire con le macchine movimento terra il serbatoio colpo dopo colpo. Diverso l’approccio usato per l’ultimo serbatoio demolito in città quello dell’ex tintoria Ferè in via Bainsizza. L’intervento era stato realizzato nel giugno 2016 con la consulenza di Danilo Coppe, esperto di esplosioni controllate.

