SARONNO – Una proposta per l’estate ai nostri lettori: riscoprire il vecchio e romantico mondo delle cartoline. Mentre siete in gita, in viaggio o in vacanza, riscoprite il fascino di cercare una immagine stampata, di scriverle dietro un messaggio senza usare tasti, di ricordare in indirizzo reale, di trovare un francobollo e una cassetta per imbucare. Siamo rimasti in pochi, è vero, a far vivere questa tradizione antica. Ricordo qui un mio anziano collega, ben noto ai nostri lettori, che da sempre saluta IlSaronno spedendo una cartolina da dove viaggia. Con lui ho valutato questa idea di rilanciare un modo di comunicare che resiste comunque al tempo.

Siete anche voi nel team #gliultimiromantici delle cartoline? Mandatecene una

ilSaronno – Sara Giudici

via Diaz 21

20020 Solaro (Mi)

Tra le cartoline arrivate entro il 20 settembre le 3 che emozioneranno di più la redazione riceveranno una tote bag (borsina di stoffa) de ilSaronno.

Se temete disguidi postali etc potete anche inviarci una foto della cartolina (fronte e retro) via whatsapp al + 39 3202734048.

