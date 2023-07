x x

SARONNO – Viabilità alternativa nella giornata di domenica lunedì 10 luglio a Saronno. L’Amministrazione ha informato oggi pomeriggio che “per consentire alcuni lavori che interesseranno Casa di Marta, nella giornata di domani 10 luglio dalle 7 alle 16 la via Petrarca sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Piave e via Garcia Lorca. Soltanto ai residenti sarà consentito il transito”.

Per l’intera giornata quindi il traffico sarà deviato in via Piave/Roma e in via Garcia Lorca.

