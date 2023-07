x x

SARONNO – Negli ultimi giorni sono proseguiti da parte dei carabinieri i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive. In questo ambito, personale della stazione carabinieri di Cermenate, a metà giugno perlustrava una vasta zona boschiva del Parco Lura e zone limitrofe, sul territorio del comune di Bregnano in frazione Puginate, geolocalizzando e smantellando due bivacchi degli spacciatori. Nel corso dell’attività venivano identificati quattro consumatori ed in una zona particolarmente impervia nei pressi dei bivacchi venivano rinvenute otto biciclette, tra cui cinque mountain bike, una bicicletta da corsa ed una e-bike, del valore stimato di circa 5000 euro. Tutti i mezzi venivano recuperati e sottoposti a sequestro al fine di accertarne la provenienza.

Restituita la mountain bike a un 15enne

Nei giorni seguenti al sequestro, molte persone si rivolgevano ai carabinieri della stazione di Cermenate chiedendo di poter visionare le biciclette per verificare se si trattase di una delle loro. Una di queste biciclette, rubata in un garage di un condominio di Como verso la fine di aprile, una Mountain Bike marca Trek modello Marlin 5 del valore di circa 500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario, un ragazzino di 15 anni che accompagnato dalla mamma ha ritirato la sua bici alla stazione carabinieri di Cermenate.

Altre due biciclette di valore sono state identificate dai proprietari e dopo i dovuti accertamenti verranno dissequestrate e restituite.

