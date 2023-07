x x

SARONNO – “Appena ricevuta la notizia, ho faticato, smarrito, a credere che Andrea Rezzonico non sarà più materialmente l’amico affettuoso con cui scambiare spesso cordiali messaggi, con cui condividere esperienze di luoghi, con cui ripensare ai dieci lunghi e bellissimi anni vissuti nell’amministrare Saronno”.

Inizia così il commosso ricordo di Pierluigi Gilli presidente del consiglio comunale in memoria di Andrea Rezzonico scomparso stamattina vittima di un malore nella casa di famiglia a Saronno.

“Capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale nel 1999, una delle giovani promesse di giovani che, in anni turbolenti per la politica, di transizione tra un sistema e l’altro, riuscì con coraggio a dare un’impronta di energia e di voglia di fare, senza tanti complimenti per le vecchie ritualità della prima Repubblica. Insieme a lui, che si dedicò assiduamente all’incarico delicato di Presidente della Commissione Casa, altri “ragazzi”, animati dalla passione per la cosa pubblica e per la loro città. Entusiasti e mai stanchi, un aiuto prezioso per me e per la Giunta.

Tuttavia, al di là di questi meriti politici, Andrea è stato un amico sincero, leale, premuroso, su cui poter contare sempre, per cose importanti come pure per bei discorsi sul vino e sul cibo, di cui era finissimo intenditore, curioso e generoso. In una delle ultime fotografie che ha postato su Facebook (tramite il quale eravamo in frequente contatto), lo vedo in montagna, con lo zaino, sullo sfondo un erto sentiero: voglio continuare a vederlo così, in cammino verso l’alto, verso il cielo, verso la luce, in cui ora è immerso. Col sorriso di sempre, la battuta pronta, l’attenzione all’interlocutore con cui colloquiava, scambiava impressioni, assicurava comprensione. Senza irriverenza, ma con profondissimo affetto, vorrei fare un simpatico cin cin di arrivederci con un amico a cui volevo e che mi voleva molto bene; come l’ultima volta, in riva al mare. Mi avvedo che, purtroppo, se ne stanno andando troppi tra coloro con cui ho avuto il privilegio di collaborare; senza di loro, mi sento sempre più solo; però il ricordo è di consolazione. A Dio, Andrea!”.

