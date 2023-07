x x

SARONNO – Tornare a casa da un weekend in vacanza e trovarla sottosopra messa a soqquadro da intrusi alla ricerca di gioielli e contanti. E’ quanto successo ai proprietari di diverse villette nella zona di via Vecchia per Ceriano alle porte della Cassina Ferrara.

L’allarme è scattato tra domenica sera e lunedì mattina quando rientrando i saronnesi si sono accorti dei furti messi a segno nel fine settimana approfittando della loro assenza. Sempre lo stesso il modus operandi: i ladri, probabilmente ad agire sono state più persone, sono entrati in casa da una finestra e una volta all’interno hanno cercato soprattutto soldi e gioielli ossia oggetti facili da trafugare e anche da rivendere.

Diversi i cittadini che dopo una prima stima dei danni si sono recati ieri mattina al comando dei carabinieri di via Manzoni per sporgere denuncia con un primo elenco di quanto trafugato e del loro valore.

Come ogni estate si rinnovano gli appelli a fare attenzione a questo tipo di effrazione magari avvisando i vicini della propria assenza in modo che possano fare attenzione ad eventuali movimenti e soprattutto evitando di annunciare i periodi di assenza, soprattutto se lunghi, con anticipo sui social.

