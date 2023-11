SARONNO – Il colpo era stato programmato con attenzione: l’assenza dei padroni di casa, l’arrampicata sulla facciata, un trapano abbastanza silenzioso per riuscire ad entrare in casa dalla finestra senza farsi sentire dai vicini. Non avevano però fatto i conti con il sistema d’allarme, collegato con l’istituto di vigilanza privato La Vedetta Lombarda che in pochi istanti ha portato le guardie giurate sul posto facendo così fallire il furto in abitazione.

E’ questa la prima ricostruzione del furto in appartamento fallito nella giornata del primo novembre. I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Hanno preso di mira un palazzo nella zona di via D’Annunzio nel cuore del quartiere Prealpi. Hanno raggiunto il balcone dell’appartamento al secondo piano e con un trapano hanno avuto la meglio sulla finestra. Appena sono entrati in casa si è attivato l’allarme. Sono riusciti a mettere sottosopra un paio di locali ma non hanno preso praticamente nulla. L’arrivo delle guardie giurate li ha messi in fuga.

Ad allertare i padroni di casi i vicini che avevano le chiavi e hanno aperto ai vigilantes prima e ai carabinieri poi per i sopralluoghi del caso e per raccogliere i primi elementi utili alle indagini.

