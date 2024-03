Cronaca

SARONNO – Gli episodi si susseguono con una frequenza che fa pensare più pensare ad un’azione sistematica che ad un furto o una razia occasionale.

Il riferimento va alle tante auto che si sono ritrovate nella ultime settimane con finestrini infranti. L’ultimo blitz nella notte tra domenica e lunedì quando una mezza dozzina di automobilisti, tra via Filippo Reina e via Iv novembre, si sono trovati con un finestrino in frantumi.

Qualcuno ha trovato l’auto a soqquadro altri hanno solo trovato frammenti di vetro sul sedile. Qualcuno munito di assicurazione contro gli atti vandalici ha sporto denuncia ai carabinieri altri hanno semplicemente provveduto alla sostituzione del finestrino.

Da alcune auto mancano monetine ma in altre non è stato preso nulla circostanza che fa più pensare ad un atto vandalico che a un furto.

