SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Guzzetti ex sindaco di Uboldo in ricordo di Andrea Rezzonico ex consigliere comunale morto ieri, lunedì 10 luglio, vittima di un malore nell’abitazione di famiglia a Saronno.

“Non si possono unire i puntini guardando avanti, si può solo farlo guardandosi indietro.”

Non so se a voi sia mai capitato di incontrare e fare amicizia con una vostra sliding doors. Ecco, a me sì. Una sliding doors per me e per la mia Uboldo.

Oggi se n’è andato il mio amico Andrea Rezzonico e se mentre lo scrivo ancora non ci credo, mi rendo conto che è come se si fosse chiusa d’improvviso una porta della mia vita ma anche, cari uboldesi, una porta della vostra vita senza che manco lo sappiate.

Senza Andrea io non sarei quasi certamente diventato sindaco, Uboldo al Centro sarebbe stato forse il tentativo istrionico e giovanile di un gruppo di ragazzi visionari e non quel gruppo trainante che ha governato Uboldo per più di un decennio e staremmo sicuramente raccontando un’altra storia.

Fu Andrea, componente della Commissione Mandamentale, in quel caldissimo 28 aprile 2007 a escludere sia la lista di centrodestra che quella di centrosinistra per vizi di forma spalancando a me e Ulderico un mese di campagna elettorale pazzesco.

Poi arrivò la vittoria, i ricorsi, il commissariamento e la storia.

Con Andrea, negli anni, eravamo diventati amici e anche l’ultima volta che ci siamo visti a cena con gli altri scherzavamo dicendo “non posso tornare a fare il sindaco perchè Andre non è più in commissione…”

Come ha ben scritto Sara, Andrea amava il bello, l’elegante, l’ironia, meglio se tagliente, e amava, dopo averci ascoltato in silenzio, prendere la parola e bacchettarci dicendo “io non capisco nulla di politica perchè sono un vecchio democristiano, però…” e via con il discorso infervorato su io che avevo avuto culo ad incontrarlo, Fabietto che non capiva nulla di politica, Max che gli ricordava la sua distanza dalla DC “ma ti rispetto” e il Vate…che non c’era mai e per questo non poteva capire.

Un giorno, Andre, ci rivedremo e uniremo finalmente tutti i puntini che abbiamo iniziato a unire guardando indietro insieme.

Resteremo sempre noi, quelli del “Gran Consiglio”.

E tu, sarai sempre presente in noi.

Viva, sempre, il Rezz!

