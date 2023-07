x x

ROVELLO PORRO / LOCATE VARESINO – Incidente stradale ieri alle 17 in via Como di Rovello Porro: per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 19 anni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca; il ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano con lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica del sinistro. L’incidente è avvenuto nella zona del sistema di rotatorie al confine rovellese, poco distante da Cassina Ferrara di Saronno; è dove si sono già verificati diversi incidenti.

Ieri a Locate Varesino in via Garibaldi per una caduta dalla bicicletta un uomo ha avuto bisogno dei soccorsi dell’ambulanza: sul posto è arrivata quella del Sos Uboldo, il cui personale l’ha medicato per lievi contusioni, non si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: il tratto di strada al confine fra Rovello Porro e Saronno dove già si sono verificati diversi incidenti)

