x x

LIMBIATE – E’ stato arrestato dai carabinieri il giovane, di 23 anni, che si ritiene fosse alla guida della Range Rover uscita di strada lungo la Saronno-Monza all’altezza della rotonda alla periferia di Limbiate, nei pressi di piazza Tobagi: l’incidente avvenuto alle 2 di sabato scorso è costato la vita al 22enne Arnold Selishta, albanese residente a Limbiate mentre un 18enne – anch’egli a borso del mezzo che si è capottato ed incendiato – è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Rintracciato (nell’immediatezza si sarebbe infatti allontanato dalla scena del sinistro) e portato alla caserma limbiatese per essere interrogato, il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale ed è stato trasferito nel carcere milanese di San Vittore. Sarebbe stato dunque lui alla guida del mezzo andato distrutto: i tutori dell’ordine sospettano che fra il Range ed una Bmw con altri loro amici – tutti avevano trascorso assieme la serata in un locale di Nova Milanese – fosse in corso una sorta di gara di velocità lungo la Saronno-Monza, poi finita tragicamente.

(foto: Arnold Selishta, che ha perso la vita nell’incidente)

10072023