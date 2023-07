x x

LIMBIATE – Indagini in corso per chiarire con precisione la dinamica del sinistro avvenuto alla periferia di Limbiate l’altra notte e costato la vita ad un giovane di 22 anni. Si chiamava Arnold Selishta, era originario dell’Albania ma residente proprio a Limbiate. Ieri i carabinieri hanno interrogato un giovane, per avere chiarimenti su quanto avvenuto perchè fra le ipotesi è che nè Arnold e neppure gli altri due giovani soccorsi nell’immediatezza sul posto fossero alla guida del veicolo che si è schiantato ed ha preso fuoco.

Il sinistro era avvenuto alle 2 di sabato, il Range Rover sulla Saronno-Monza si è ribaltato all’altezza della rotonda di piazza Tobagi e si è incendiato, Arnold era rimasto intrappolato nel mezzo e per lui non c’è staot niente da fare; gli altri due ragazzi soccorsi non sono apparsi in pericolo di vita. Da chiarire se nell’incidente fosse coinvolta un’altra vettura, che al momento dell’intervento delle forze dlel’ordine non era però più sul posto.

Si attende di conoscere la data del funerale di Arnold: la sua scomparsa ha lasciato nello sgomento i famigliari ed i tanti amici.

