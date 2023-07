x x

SARONNO – E’ appena terminata la trentanovesima edizione dei campionati italiani di Nuoto Master, svoltisi a Riccione la scorsa settimana, da martedì 27 giugno a domenica 3 luglio. Una manifestazione che è tornata a numeri e risultati di pre-pandemia, con 3455 atleti, 367 società iscritte, 8300 presenze gara individuali e 1200 staffette scese in acqua.

Non poteva quindi mancare la Rari Nantes Saronno con 18 atleti partecipanti: 9 donne e 9 uomini per un totale di 47 gare e 13 staffette iscritte. Accompagnati dal tecnico Daniele Spotti che li ha raggiunti nel weekend, i nuotatori saronnesi hanno gareggiato e preso parte a quella che è considerata la grande festa del movimento master italiano, tra gare individuali, staffette e tanto divertimento. Tantissimi i record siglati in molte categorie a sottolineare come il livello tecnico salga di anno in anno.

Ecco le medaglie conquistate:

3 ori per Velleda Cernich nei 50- 100 e 200 rana nella categoria Master 80;

3 ori per Mirna Grazioli nei 100- 400 e 800 stile libero Master 75;

1 bronzo per Maurizio Massoni nei 100 stile libero Master 70;

1 oro nei 200 rana e 1 argento nei 400 misti per Federico Urban Master 40.

Inoltre ben 7 “medaglie di legno”:

Mario Buzzetti quarto nei 50-100-200 rana Master 80;

Elena Bernardini arriva quarta nei 200 misti 400 misti e 100 dorso Master 50;

Urban Federico quarto nei 100 rana Master 40.

Soddisfazione per l’allenatore responsabile dei master Massimo Brigo e ovviamente per tutta la società. I nostri master sono un gruppo ampio e affiatato. Oltre agli impegni in vasca, tra allenamenti e gare, sono immancabili le uscite in amicizia, le gare in acque libere, come quella che si è tenuta a Monate il weekend prima degli Italiani e che ha visto la Rari Nantes vincere come società più numerosa.

E’ un’idea di società non solo mirata al successo sportivo, ma anche che contempli altri obiettivi sociali e relazionali che condividiamo a tutte le età dei nostri atleti: una formula che quest’anno ci sta dando davvero grandi soddisfazioni.