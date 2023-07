x x

COGLIATE – Torna anche quest’anno l’appuntamento con la “Pastasciutta dei Fratelli Cervi” organizzato dalle quattro liste civiche della zona Groane.

“Ogni anno – spiegano gli organizzatori – in tante piazze d’Italia viene riproposto questo evento che richiama l’avvenimento del 25 luglio 1943 quando la famiglia Cervi, alla notizia della caduta del fascismo, scese per strada e organizzò una grande festa offrendo la famosa pastasciutta a tutta la popolazione. Successivamente a questo fatto, nell’inverno del 1943 i fratelli Cervi furono assassinati dai nazifascisti.”

“La Pastasciutta Antifascista è diventata ormai una tradizione anche a Cogliate. Una serata che vede la collaborazione di diversi soggetti, a partire dalle liste civiche Progetto in Comune, Lazzate in movimento, Insieme per Misinto, Orizzonte Comune, con l’associazione Xapurì di Lentate sul Seveso.” Quest’anno, oltre alla pastasciutta, sarà possibile trovare anche i gustosi dolci realizzati dal laboratorio di pasticceria Il cantuccio di mastro André di Andrea Colombo.

L’appuntamento è per sabato 22 luglio alle 20 a Cogliate al Circolo dell’Agnello (Bar Al9) in via 25 Aprile. L’evento è a offerta libera.

E’ necessario iscriversi a questo link.

