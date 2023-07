x x

SARONNO – Mattinata di passione per i pendolari che usano Trenord per raggiungere il luogo di lavoro: ritardi di oltre venti minuti sulla linea Milano-Saronno e stop alla circolazione sulla Milano-Varese.

I problemi che si sono registrati stamattina, mercoledì 14 luglio, a causa del maltempo. Alle 7 i viaggiatori di diversi convogli diretti a Milano e Varese hanno visto alle porte di Saronno scintille sui cavi dello scalo di Saronno. Il maltempo ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria nei pressi della stazione Varese Nord, causando ritardi fino a 40 minuti alla circolazione dei treni. i tecnici si sono messi subito all’opera per riparare il guasto ma le conseguenze si sono sentite sui treni per Laveno e Varese. Problemi anche per un convoglio che a causa di guasto è stato bloccato a Garbagnate.

Come sempre in queste circostanze maggiori dettagli sono disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App.

