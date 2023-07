x x

SURREY – Italia Softball perde al debutto della Canada Cup contro le campionesse olimpiche del Giappone, avversarie delle azzurre nella prossima Fase a Gironi della Coppa del Mondo. 8-0 il risultato finale in sei riprese di gioco. L’impegno appariva proibitivo alla vigilia per Italia Softball Élite e così è stato: il Giappone, campione olimpico in carica e #2 del ranking mondiale, piega le azzurre per 8-0 in sei riprese nel debutto in Canada Cup a Softball City, Surrey, British Columbia. La squadra di Federico Pizzolini si è presentata in pedana con Alexia Lacatena, già partente nell’ultimo impegno tra Italia e Giappone ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, pronta ad affrontare la partente nipponica Sakura Miwa.

L’avvio delle azzurre è positivo, con una grande presa in tuffo dell’esterno centro Giulia Koutsoyanopulos, ma il Giappone trova la via per segnare nella seconda ripresa con il punto marcato da Kawabata su imprecisione difensiva dell’Italia. Costrette a cambiare assetto difensivo a causa di un infortunio subito da Melany Sheldon (Rheavendors Caronno), le azzurre hanno una grande occasione di pareggiare nel quarto inning quando Erika Piancastelli e Elisa Cecchetti battono valido, ma il punto dell’1-1 rimane fermo in terza base.

Sfumata la chance per Italia Softball, il Giappone prende il largo con tre singoli consecutivi di Kawabata, Kodo e Nakamizo a cui segue un fuoricampo da tre punti di Haruka Sumitani: la compagine asiatica si porte sul 5-0 e mette in ghiaccio la sfida, mentre Lacatena viene rilevata da Alice Nicolini (Inox Team Saronno). La partita scorre verso il traguardo, con le azzurre che provano a produrre con un singolo di Rotondo, a cui non segue però altro, e le nipponiche chiudono la contesa nella sesta ripresa con l’RBI single di Haruka Agatsuma e il fuoricampo da due punti di Ayane Nakagawa che chiude anticipatamente il match con il risultato finale di 8-0.

Oggi nella serata italiana di mercoledì le azzurre saranno poi in scena contro Israele, alle 20.30.

(foto: Melany Sheldon in azione contro il Giappone. Credit Paul Yates)

12072023