x x

SOLARO – “Resterà con noi anche Andrea Romanò”: ad annunciare la riconferma del giocatore in vista della prossima stagione sono i dirigenti dell’Universal Solaro (Promozione). Centrocampista classe ’93, Romanò vestirà dunque ancora la maglia giallorossa a settembre.

Giovane ma con già diverse esperienza fra i professionisti (Prato, Sudtirol, Renate, Reggina, Monza ed anche una stagione nell’Inter), Romanò negli ultimi anni ha giocato nell’Ardor Lazzate prima di approdare a Solaro.

“Ringrazio il direttore sportivo Luca Volpi e mister Simone Broccanello per la fiducia che hanno riposto in me. Pronti a fare bene la prossima stagione, la voglia di tornare in campo è tanta. Testa a settembre!” Le parole di Andrea.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il calciatore Andrea Romanò)

12072023