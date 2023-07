x x

SURREY – Una solida prova di Alice Nicolini in pedana e i fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto garantiscono alle Azzurre la vittoria 2-0 che vale la sfida contro le padrone di casa lungo il cammino per la finale-

Dopo la sconfitta per 8-1 subita dal Giappone nella prima partita della giornata, l’Italia di Federico Pizzolini è scesa in campo nuovamente nel pomeriggio di sabato 15 luglio per affrontare nei play off Israele e guadagnarsi il diritto di accesso alle semifinali della Canada Cup 2023.

Le due squadre si erano già affrontate nella prima fase del torneo mercoledì scorso, quando le Azzurre erano uscite dal campo con una vittoria per 9-2 prima del limite. Prima dell’inizio della gara, la “Designated player” dell’Italia, McKenzie Barbara è stata nominata nella squadra 2023 Canada Cup All-Star a riconoscimento della sua eccezionale prestazione offensiva nella manifestazione. Pizzolini assegna la prima palla ad Alice Nicolini, mentre Israele risponde con la partente Robyn Wampler, che ha immortalato il suo nome nel libro dei record della University of California San Diego con il primo posto nelle salvezze e il secondo per vittorie e strikeout.

Questa la formazione completa dell’Italia: Marta Gasparotto, 1B; Laura Vigna, LF; Erika Piancastelli, RF; McKenzie Barbara, DP; Andrea Filler, 2B; Giulia Longhi, 3B; Melany Sheldon, SS; Giulia Koutsoyanopulos, CF; Alice Nicolini, P.

L’attacco azzurro perde un’occasione importante al primo inning, con i doppi di Gasparotto e Vigna e la base ball a Barbara, ma le basi rimangono piene, senza punti. Alice Nicolini (Inox Team Saronno) trova subito il ritmo, lasciando al piatto tutte e tre le avversarie affrontate nel primo inning ma, nonostante il singolo in apertura di seconda ripresa di Giulia Koutsoyanopulos, le Azzure restano ancora a bocca asciutta.

Nella parte bassa, Nicolini tiene ancora a zero Israele, aggiungendo un ulteriore strikeout al suo score.

È Laura Vigna a sbloccare il tabellone, con il solo homer al centro nella parte alta del terzo. Nicolini tiene bene nella seconda parte della ripresa, con lo strikeout ai danni di Amanda Licht prima del singolo di Maddy Lewis. Ruby Salzman è salva per scelta difesa, ma è eliminata in terza dal tiro millimetrico di Marta Gasparotto sul singolo interno di Eliana Salzman. La difesa Azzurra protegge ottimamente l’1-0 nel quarto: Giulia Koutsoyanopulos intercetta al volo la corta battuta al centro di Emily Valtman per il primo out, quindi è Nicolini che si occupa di difendere la palla toccata in campo da Payton Bottshall prima di chiudere lasciando al piatto Tara Vandewater. Il 2-0 azzurro arriva con il secondo fuoricampo al centro, questa volta ad opera di Marta Gasparotto. Il quinto attacco israeliano è dominato ancora da Alice Nicolini, poi l’Italia colleziona un paio di valide nel sesto, ma senza concretizzare: McKenzie Barbara apre con un singolo, ma la linea di Andrea Filler (ex Saronno) genera un doppio gioco delle avversarie. Giulia Longhi (Saronno) segue con un doppio al centro, ma non viene spinta oltre.

Alice Nicolini apre la sua sesta ripresa con il K di Ruby Salzman, quindi arriva il singolo di Eliana Gottlieb, reso vano dagli strikeout di Emily Valtman e Payton Gottshall che mettono fine all’inning, e ritorna in pedana per un settimo ancora una volta chiuso senza concedere nulla e mettere in cassaforte la vittoria e mandare la squadra alla semifinale di domenica contro il Canada alle 22 (ora italiana).

Con una vittoria, l’Italia affronterebbe a seguire le seconde classificate di TC Colorado (alle 00.30 di lunedì 17 luglio). Un’ulteriore vittoria contro la selezione americana All-Star di college manderebbe la squadra azzurra a contendere la medaglia d’oro della Canada Cup 2023 all’imbattuto Giappone alle 3 del mattino di lunedì.

(foto di Giovanni Pini: la saronnese Alice Nicolini)

