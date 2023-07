x x

SURREY – Dopo due sconfitte contro Giappone e Canada, Italia Softball si rialza ottenendo contro Israele la prima vittoria alla Canada Cup. 9-2 il risultato finale in cinque riprese. Importante affermazione per Italia Softball alla Canada Cup che si sta giocando in questi giorni a Softball City a Surrey, British Columbia. Dopo aver perso le prime due partite della manifestazione contro Giappone e Canada, le azzurre di Federico Pizzolini si sono imposte per 9-2 in cinque riprese contro Israele nel pomeriggio canadese di mercoledì.

La palla della partita è stata affidata ad Alexia Lacatena, già impiegata come partente nella sfida contro il Giappone e lanciatrice vincente negli ultimi due confronti continentali contro Israele ai Campionati Europei 2021 e 2022.

L’inizio non è dei migliori, con l’RBI double di Amanda Licht che porta in vantaggio Israele nella prima ripresa, ma la risposta italiana non tarda ad arrivare con il fuoricampo di Andrea Filler (ex Saronno) nel secondo attacco per il punto del pareggio.

Da quel momento in poi Italia Softball non si guarda più indietro e punisce la partente israeliana Ava Justman ed i rilievi Wampler e Gottshall. Marta Gasparotto porta a casa due punti con un doppio e poi si scatena la potenza offensiva di Erika Piancastelli e Giulia Koutsoyanopulos, entrambe autrici di fuoricampo da tre punti per portare l’incontro sul 9-1.

La partite scorre via con pochi altri sussulti. Israele segna un punto nella parte alta del quinto inning su imprecisione difensiva, ma è ormai troppo tardi: forte di un vantaggio di sette punti Italia Softball chiude anticipatamente la sfida nella quinta ripresa con il punteggio finale di 9-2.

Le azzurre affronteranno una doppia sfida nella giornata di giovedì: si parte alle 22 orario italiano per il duello contro Tc Colorado, per poi tornare in campo nella notte italiana tra giovedì e venerdì alle 3 contro la Grecia.

(foto: Italia Softball schierata prima dell’inizio della partita. Credit Roberto Angotti/FIBS)

13072023