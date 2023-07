x x

SARONNO – C’è qualche giorno in più per presentare la domanda per il bando casa: Regione Lombardia ha, infatti, prorogato a venerdì 14 luglio la scadenza per presentare la domanda, viste le problematiche tecniche che ha presentato la stessa piattaforma regionale negli ultimi giorni.

Il Piano di Zona dell’Ambito di Saronno (che comprende i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo) apre il nuovo Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di assegnazione in locazione di alloggi Sap-Servizi Abitativi Pubblici (ex. case popolari).

Gli interessati possono presentare domanda – esclusivamente in modalità telematica dalle 9 del 29 maggio 2023 alle ore 23:59 del 14 luglio 2023. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Saronno.

