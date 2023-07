x x

CARONNO PERTUSELLA – Dodici ora dedicate al calcio femminile: è così che si configura la Ladies Summer Cup, che si svolgerà a Caronno Pertusella domenica 16 luglio grazie all’organizzazione della società Osgb Caronno.

Dalle 9.30 alle 21.30, otto squadre si sfideranno in campo in torneo, che coinvolgerà oltre cento persone tra atlete e staff coinvolto. Una grande manifestazione che avrà luogo in via Sant’Alessandro 533.

Non mancheranno servizi di food truck per offrire un servizio di ristorazione a tutti i presenti.

(foto archivio: calcio femminile ad Origgio)

