SARONNO – Pomeriggio in gioiosa compagnia alla Focris domenica 9 luglio per la Festa d’Estate, negli ampi spazi all’aperto per festeggiare con ospiti, parenti, operatori – anche liberi dal servizio-, visitatori e volontari l’arrivo della stagione estiva.

“Abbiamo ospitato una colorata fattoria con pulcini, gallinelle, anatroccoli, coniglietti, la pecora Giulia e il minipony Wild, già abituati all’interazione con bambini ed anziani considerato come l’azienda agricola “la Campanella” proponga momenti di interazione sia nella sede di Rho sia nelle strutture residenziali; emozioni e ricordi suscitati dalla relazione e dalle coccole con gli animali della fattoria hanno rallegrato i partecipanti, tutti hanno goduto dei momenti di tenerezza coi pulcini mentre i più “coraggiosi” hanno addirittura offerto una carotina al goloso Wild…mentre la pecora Giulia preferiva brucare i fiori curati dagli ospiti!”

Non è mancata la merenda: “Idratazione con succo di anguria, gelato e ghiaccioli hanno poi rinfrescato il pomeriggio, che ha visto la partecipazione anche di tanti nipotini per un momento di normalità e condivisione: un paio di “nuovi nati” incontravano per la prima volta i loro bisnonni, doppia gioia!”

“I momenti come le feste sono uno degli aspetti più evidenti del lavoro di relazione dell’equipe multidisciplinare di ogni Rsa, tanto che erano presenti sul prato sia educatori che infermieri che ausiliari socio assistenziali: spostando all’aperto lo spirito di collaborazione che si trova in ogni nucleo della struttura il risultato non cambia, e diventa sempre più visibile come la risposta ai bisogni degli ospiti sia necessariamente frutto del lavoro di ognuno integrato nel sistema complessivo della struttura, con i parenti preziosi alleati nel percorso di presa in carico al fianco degli operatori”

