x x

SARONNO – Tanto softball giovanile di ottimo livello nella prima giornata della ottava edizione del torneo internazionele giovanile “Giancarlo Bianchi” organizzato sul proprio campo di via De Sanctis dell’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo. In campo otto formazioni under 16, oltre alle locali anche la Nazionale italiana (under 13) e le rappresentative U16 di Viladecans (Spagna), Blue Angels e Scimitars (Olanda), Avigliana Bees, Mkf Bollate e School of softball di Sanremo.

Un intenso giovedì che ripercorriamo anche con le immagini di Laura Massarenti.

Risultati

1′ giornata: Scimiters-Blue Angels 6-13, Inox Team Saronno-Avigliana Bees 8-0, Mkf Bollate-School of softball 13-4, Viladecans-Italia U13 2-11, Saronno-Scimitars 9-4, Blue Angels-Avigliana 12-8, Viladecans-Bollate 1-7, School of softball-Italia U13 4-16, Avigliana-Scimiters 12-4, Bluea Angels-Saronno 9-0.

Il programma prevede gare tutti i giorni dalle 9 sino a domenica quando ci saranno le finali.

La cerimonia di apertura

Alle 20.40 ieri anche la cerimonia di apertura con il presidente saronnese Massimo Rotondo ed i suoi collaboratori che hanno deto il benvenuto ai presenti ed alle squadre partecipanti, c’era anche l’assessore comunale allo Sport, Gabriele Musarò. Presente anche Roberta Soldi, vicepresidente della Fibs, Federazione italiana baseball e softball.

14072023