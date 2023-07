x x

SARONNO – “Se penso alla serata mi vengono in mente soprattutto tante persone sorridenti”. Così don Federico Bareggi riassume la sua specialissima festa di compleanno che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone tra cui moltissimi saronnesi. Un’iniziativa che il sacerdote per convidividere il traguardo dei suoi cinquant’anni: “E’ stato un momento di grande serenità e condivisione – spiega tracciando un bilancio della serata – ho visto davvero tantissimi persone e moltissimi sorrisi e forse proprio quest’atmosfera è stato il miglior regalo”. La serata è partita alle 18 con la messa celebrata nella chiesa di sant’Ambrogio in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo alla presenza di oltre 350 persone. Quindi la vista guidata della chiesa con un po’ di storia della città con Ezio Meroni che ha accompagnato, soprattutto gli ospiti saronnese, anche alla scoperta di Villa Ghirlanda.

Quindi spostamento all’oratorio san Luigi in via Fiume per la cena a buffet che ha superato quota 500 persone. Insomma un grande abbraccio che ha unito la nuova parrocchia di don Federico Bareggi all’amata Saronno. Nella città degli amaretti il religioso è stato per 10 anni responsabile della Pastorale Giovanile di Saronno che comprende i sei oratori della città, docente al liceo Grassi e punto di riferimento degli scout della città degli amaretti.

