SARONNO – Ci saranno anche tanti saronnesi questa sera alla maxi festa di compleanno organizzata a Cinisello Balsamo per i cinquant’anni di don Federico Bareggi ex responsabile della Pastorale giovanile cittadina.

Don Federico ha lasciato Saronno a settembre per diventare parroco a Cinisello Balsamo ma il legame con la città di Saronno non si è spezzato tanto che stasera ci saranno anche tanti saronnesi. Cosa prevede la festa?

Alle 18 nella chiesa di sant’Ambrogio in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo ci sarà la celebrazione della messa seguita da una breve visita guidata da parte del professore Ezio Meroni alla chiesa che proseguirà con quella vicinissima Villa Ghirlanda.

Quindi spostamento all’oratorio san Luigi in via Fiume per la cena a buffet che vedrà la presenza di oltre 470 persone.

Da dieci anni a Saronno, responsabile della Pastorale Giovanile di Saronno che comprende i sei oratori della città, docente al liceo Grassi e punto di riferimento degli scout della città degli amaretti don Federico Bareggi è stato un sostegno importante per i ragazzi saronnesi anche durante la pandemia. Basti citare il canale Youtube realizzato per stare vicino ai più piccoli durante il primo lockdown. Il legame tra Saronno e don Federico è da sempre molto forte basti ricordare la sentita e partecipata messa per i suoi vent’anni di ordinazione celebrata nel luglio 2020 alla parrocchia del Matteotti.