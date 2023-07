x x

SARONNO – Una colonia di scoiattoli si è insediata sugli alberi di via Mazzini, quelli che si trovano a bordo strada, e non è difficile vederli anche in pieno giorno. C’è chi ha provato a contarli e sarebbero decisamente numerosi, almeno una trentina. Un mistero come siano arrivati sino nel centro storico, considerando che nelle immediate vicinanze non ci sono parchi e aree verdi da cui potrebbero facilmente provenire.

Sarebbero scoiattoli grigi, specie non autoctona ma “importata” dal nord America e per la prima volta segnalata in Italia nella seconda parte degli anni quaranta: sono simpatici ed innocui, e sono un animale diurno quindi è facile osservarli, ma è anche una specie considerata “infestante” e che mette a rischio la sopravvivenza dell’autoctono scoiattolo rosso, per via della competizione sul cibo.

Da qualche tempo gli scoiattoli sono stati già osservati in ambito urbano ma in zone più periferiche come via Volta e via Tommaseo.

