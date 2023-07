x x

SURREY – Con due fondamentali successi contro Australia A (8-0) e Messico (7-6 dopo due extra-inning), Italia Softball conquista la semifinale della Canada Cup che si sta svolgendo in questi giorni a Softball City a Surrey, British Columbia. In semifinale questa sera (inizio alle 19.30 orario italiano) affronterà l’imbattuto Giappone.

Nella prima sfida contro l’Australia, il manager azzurro Federico Pizzolini decide di schierare Christina Toniolo La sua collega avversaria Madi Baker (da Angelica College, Lufkin, Texas) concede subito tre punti in apertura dalle azzurre, con Marta Gasparotto che apre le danze con un singolo e, dopo una base concessa a Piancastelli, McKenzie Barbara (doppio da due punti) e Andrea Filler (singolo da un punto) piazzano subito il break del 3-0.

Dopo la gran presa al volo di Melany Sheldon (Rheavendors Caronno) sulla linea di Alyssa Mighell, l’Italia spicca il volo nel secondo inning, colpendo duro contro il rilievo Stephanie Trczinski (in forza all’Inox Team Saronno in serie A1). Koutsoyanopulos batte un singolo in apertura, Vigna la spinge a casa con un doppio e, dopo una base a Gasparotto, Erika Piancastelli sgombera il tavolo con un home run da tre punti.

Toniolo conduce senza grosse difficoltà nelle 4 riprese di lavoro e passa il testimone ad Ilaria Cacciamani nella quinta ripresa dopo che, nel quarto attacco azzurro, è arrivato il fuoricampo del 8-0 di McKenzie Barbara. La lanciatrice marchigiana concede una base ball e due lanci pazzi, ma mantiene lo shutout con una eliminazione al volo e due strikeout che chiudono la partita al quinto inning per mercy-rule.

In serata l’impegno contro il Messico, giù eliminato, valeva dunque il passaggio in semifinale. Con Alexia Lacatena in pedana di lancio per le azzurre, le messicane partono immediatamente forte segnano quattro punti nel primo inning con l’highlight del fuoricampo di Jillian Cellis. Entra in campo Ilaria Cacciamani come rilievo, che conclude la ripresa e dà la carica all’attacco: contro la partente avversaria Lyndsay Lopez le azzurre dimezzano immediatamente le distanze con il singolo da due punti di Andrea Filler.

Nella seconda ripresa il Messico scappa ancora, di nuovo per mano di un fuoricampo di Cellis, ma ancora una volta le azzurre accorciano nuovamente con l’RBI single di Gasparotto.

La partita resta molto a lungo sul 5-3 e sembra scivolare lentamente verso questo finale: a tre out dal chiudere l’incontro, infatti, il Messico può vantare due punti di vantaggio che appaiono definitivi, ma le azzurre mostrano una grinta straordinaria e rientrano nel match. Sheldon e Longhi apparecchiano la tavola, Koutsoyanopulos spinge i due corridori in posizione punto ed è Marta Gasparotto ad impattare l’incontro sul 5-5 con un triplo di vitale importanza. L’Italia avrebbe l’occasione di vincerla immediatamente la patita, ma Gasparotto viene eliminata a casa su una volata di Vigna e l’incontro va all’extra-inning.

Nell’ottava riprese il Messico produce il suo punto (singolo di Alexia Lopez) e si mette nella condizione di vincere l’incontro eliminando il corridore azzurro posto automaticamente in base, ma ancora una volta, quando ormai sembra finita, le azzurre combattono e ritrovano la parità con il fuoricampo di McKenzie Barbara.

Serve dunque una seconda ripresa ulteriore per decretare la fine della partita. Il Messico questa volta non riesce a produrre il proprio punto e si trova spalle al muro: inserisce in pedana Raci Miranda, ma Italia Softball trova la via della vittoria, e dunque della semifinale della Canada Cup, con il walk-off single di Melany Sheldon (Rheanvendors Caronno) che porta a casa il punto di Filler.

Le azzurre giocheranno la semifinale contro il temibile Giappone, imbattuto nella fase a gironi, oggi, sabato 15 luglio, alle 19.30 orario italiano. A seguire ci sarà l’altra semifinale, il duello tutto nord americano tra TC Colorado (6-1) e Canada (5-2).

(foto: Italia Softball prima dell’incontro con il Messico. Credit Roberto Angotti/Fibs)

15072023