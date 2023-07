x x

BUTTRIO – Partenza alla grande per l’Italia del softball ai Mondiali che si tengono sino al 26 luglio in Friuli, e nelle azzurre c’è una nutrita rappresentanza saronnese e caronnese. Nelle belle immagini dei fotografi Wbsc le emozioni di questo inizio di Mondiale fra Castions di Strada e Buttrio, con 3 vittorie in tre partite per le italiane (contro Venezuela, poi contro la Nuova Zelanda e ieri sera contro il Canada).

Le atlete di Inox Team e Rheavendors

Dell’Inox Team Saronno ci sono Giulia Longhi, Alessandra Rotondo, Alice Nicolini e Fabrizia Marrone; della Rheavendors Caronno c’è Melany Sheldon e Yurubi Alicart (nel Venezuela).

Risultati classifica e prossimo turno

Risultati 2′ giornata – Italia-Nuova Zelanda 9-0, Canada-Venezuela 6-2, Filippine-Giappone 0-13, Canada-Italia 1-6. Classifica: Giappone e Italia 1000, Canada 667, Venezuela, Nuova Zelanda e Filippine 0. 3′ giornata, oggi alle 11 Filippine-Venezuela, alle 14 c’è Canada-Giappone, alle 17 Nuova Zelanda-Venezuela, ed alle 20 Italia-Filippine.

Le prime due classificate staccano il biglietto per le finalissime dei Mondiali, che si svolgeranno nel luglio 2024 sempre in Friuli. L’Italia è comunque già qualificata in quanto organizzatrice.

