CASTIONS DI STRADA – Missione compiuta per l’Italia del softball che nei giorni scorsi ha disputato in Friuli la Fase a gironi del Mondiale: dietro le big Giappone e Canada sono arrivate le azzurre staccando il biglietto per le finalissime che si disputeranno l’anno prossimo sempre in Friuli (secondo questa inedita formula “biennale”. Una Italia e dei Mondiali con il Saronnese decisamente ben rappresentato considerato che fra le azzurre c’erano Alice Nicolini, Alessandra Rotondo, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone dell’Inox Team Saronno; c’era Melany Sheldon della Rheavendors Caronno e c’erano le ex saronnesi Andrea Filler e Laura Vigna.

(foto Wbsc: le atlete di Saronno e Caronno impegnate ai Mondiali in Friuli)

28072023