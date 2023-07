x x

CASTIONS DI STRADA – Il Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di Softball Femminile si è chiusa con la vittoria del Giappone con il risultato di 7-1 sul Canada per il primo posto. A causa dell’orario di chiusura della partita precedente, per motivi di sicurezza, non si è giocato (era ininfluente ed imperversava il maltempo) il ripescaggio tra Italia Softball (vincitrice nel pomeriggio contro le Filippine) e il Canada. Tutte e tre le squadre hanno staccato il pass per le Finali che si svolgeranno sui diamanti di Castions di Strada e Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, dal 15 al 21 luglio 2024.

L’Italia, padrona di casa e migliore terza per ranking, ha ottenuto la certezza di partecipare alle Finali (ancora fra Castions di Strada e Buttrio in Friuli, nel luglio dell’anno prossimo) insieme a Stati Uniti, Australia, Porto Rico, Paesi Bassi, Giappone e Canada. L’ottava squadra partecipante è la Cina.

Nell’Italia una folta rappresentanza di giocatrici locali. Dall’Inox Team Saronno Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alessandra Rotondo e la lancitrice Alice Nicolini; dalla Rheavendors Caronno Melany Sheldon; e poi le ex Saronno Laura Vigna e Andrea Filler.

(foto Wbsc: l’Italia ha staccato il biglietto per le finalissime dell’anno prossimo)

