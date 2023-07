x x

SARONNO – E’ un problema che riguarda anche l’ospedale di Saronno dove si fatica a trovare personale per la concorrenza della vicina Confederazioine elvetica. Sul tema l’intervento del consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Pd: “Centinaia di operatori sanitari ogni anno vanno a lavorare oltre confine, in Svizzera, a causa di salari molto più competitivi. Per questo motivo insieme ai colleghi del Partito Democratico abbiamo presentato, ed è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, una mozione che impegna Regione Lombardia a chiedere al governo nazionale di istituire un’indennità di confine, e altri indennizzi, affinché gli operatori sanitari possano continuare a lavorare negli ospedali del nostro territorio”.

Prosegue Astuti: “È necessario continuare a garantire presidi ospedalieri con servizi di qualità così che tutti possano accedere alle cure”.

(foto archivio: l’ingresso principale dell’ospedale di Saronno)

16072023