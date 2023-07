x x

SARONNO – Domenica complicata per molte famiglie e attività di Saronno che si sono ritrovati senza corrente elettrica. E’ successo oggi domenica 16 luglio. Per un guasto risultano, da partire dalle 10, senza fornitura almeno 212 utenze soprattutto nella zona del quartiere Prealpi tra via San Francesco e via Prealpi.

Diverse le segnalazioni alla società elettrica che ha già inviato sul posto una squadra di tecnici che sono all’opera per risolvere il problema. Secondo le stime la corrente dovrebbe tornare ovunque intorno alle 12. Diversi i disagi per i saronnesi che si sono ritrovati senza condizionatori, luce e acqua calda senza contare televisioni e computer.

Tante le segnalazioni, anche al comando di polizia locale. Proteste anche sui social network a partire da Facebook dove molti residenti hanno lamentato anche gli stop di fornitura, con una sorta di mini black-out, che si erano registrati già ieri pomeriggio sabato 16 luglio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione