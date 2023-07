x x

CARONNO PERTUSELLA – Hanno preso di mira prima l’istituto comprensivo Alcide De Gasperi in via Capo Sile poi l’asilo nido il Pettirosso di via 4 novembre. E’ il doppio colpo messo a segno alle prime ore di domenica.

I ladri sono entrati in azione intorno alle 2 di notte quando attraverso una finestra sono entrati nell’istituto scolastico De Gasperi. Hanno messo a soqquadro alcuni spazi e sfondato alcune porte. Quindi sono usciti in giardino hanno scavalcato la siepe e sono arrivati all’asilo nido il Pettirosso. Anche qui sono riusciti ad entrare e a cercare oggi di valore per qualche minuto. La prima effrazione infatti ha fatto scattare l’allarme antintrusione che ha portato sul posto tre pattuglie della SicurItalia. Proprio il poco tempo passato all’attivazione dell’allarme all’arrivo delle guardie giurate fa pensare che a mettere a segno il colpo siano state più persone. Magari anche con la complicità di un palo che ha permesso a tutti di scappare senza incappare nelle forze dell’ordine.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che hanno effettuato un sopralluogo allertato i responsabili dei due plessi scolastici in attesa che nelle prossime ore facciano una conta dei danni e un dettagliato controllo per capire cosa abbiano trafugato i ladri.

