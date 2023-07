x x

TRADATE – Funerale stamane alla chiesa parrocchiale di Tradate per la 41enne Giuseppina Caliandro, la donna investita e uccisa da un’auto lo scorso sabato 1 luglio a Gemonio, dove si era trasferita. Ad officiare le esequie è stato don Fabio Turba.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per quanto riguarda l’accaduto: si cerca il conducente dell’autovettura che ha investito Giusy: l’ipotesi di reato è omicidio volontario, non si esclude che l’uomo (che è stato identificato da parte delle forze ell’ordine) abbia superato il confine con la vicina Svizzera e per queasto è stato emesso un mandato d’arresto internazionale. Da chiarire i contorni di quel che è successo e le motivazioni.

