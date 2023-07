x x

SARONNO – Niovo tecnico, di esperienza e qualità, per gli Allievi 2008 del Fbc Saronno: si tratta dell’ex calciatore professionista Costantino Gemelli.

Costantino è cresciuto nel Messina, dove ha anche giocato con Marco Materazzi in prima squadra. Poi come allenatore ha vinto il campionato juniores a San Giuliano e poi per due anni consecutivi alla Casalese, vince il campionato della categoria 2008.

La società guidata dal direttore generale Marco Proserpio continua dunque a puntare sul “vivaio” con un impegno per allargarlo sempre di più, con una particolare attenzione a tutte le categorie di età, e con uno staff sempre più qualificato. Obiettivo, quello di fare crescere i giovani in casacca biancoceleste.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

17072023