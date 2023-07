x x

SARONNO – “Sono anni che attendevamo e finalmente la discarica abusiva al centro del nostro cortile non c’è più. Grazie a quanti si sono impegnati per raggiungere il risultato”. Sono le parole della saronnese che un mese fa aveva chiesto, per l’ennesima volta, un intervento di bonifica della discarica abusiva che da tempo si trovava nel cortile di via Vecchia per Solaro.

Accanto alla casetta che ospita la sede della sezione saronnese dell’Aia da tempo si trovavano resti di biciclette e la carcassa di un motorino. C’erano anche alcuni laterizi e resti edili. La saronnese ha rilanciato il suo appello per il decoro del cortile con diverse mail al Comune e anche all’ultimo incontro con i cittadini organizzato dall’Amministrazione all’ex bocciodromo. Proprio in quella circostanza ha preso in carico il problema l’assessore Franco Casali.

Il delegato all’Ambiente ha attivato l’iter per la pulizia scoprendo che l’area era di proprietà e di competenza di Aler. Così è stata inviata una pec alla società. “Negli ultimi giorni – conclude la saronnese – bici, motorino e rifiuti vari sono stati eliminati. Un intervento che abbiamo sollecitato più volte e che siamo lieti si sia realizzato”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione