SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Saronno relativo all’incontro con Alice Basso, avvenuto lo scorso sabato a Villa Gianetti.

Brillante e divertente la presentazione di Alice Basso condotta da Dalila La Dali Lattanzi in collaborazione con Libraccio dove sono state illustrate le vicende di Anita, dattilografa delle storie della popolare rivista “Saturnalia” eroina di “una serie che crea dipendenza per la scrittura intelligente, sana, leggera, da cui traspare un grande amore per la letteratura” giunta al quarto episodio in “Le aquile della notte” edizione Garzanti.

Numerose le domande del pubblico che hanno arricchito la presentazione del nuovo libro, a cui l’ autrice ha dato ampiamente riscontro in chiave ironica, contestualizzando e approfondendo i contenuti.

Le motivazioni legate alla scelta del periodo storico in cui sono state ambientate le indagini della protagonista e le origini della nascita dei singoli personaggi, aneddoti personali ed evoluzione del percorso creativo, hanno trascinato i presenti in uno scambio vivace e dinamico, stimolando la curiosità verso la lettura.

Lieti di questo nuova iniziativa in convenzione con le librerie di Saronno, vi aspettiamo martedì 25 luglio con “Il giallo di Varese” di Laura Veroni a cura di Mondadori Bookstore,