SARONNO – Si è conclusa con tante soddisfazioni la trasferta a Espoo, in Filandia, di Edoardo Luraschi e Giorgia Marcomin, i due atleti Osa che hanno rappresentato la nazionale italiana nei campionati Europei under 23 di Atletica.

Giorgia Marcomin non è riuscita a qualificarsi nei 400 h, classificandosi quarta nella sua difficile batteria. Tuttavia, da questa esperienza porta a casa una significativa conquista: con il tempo di 59.09, Giorgia ha abbassato significativamente il proprio personale nella specialità, confermando il percorso di crescita avviato quest’anno in questa disciplina, nella quale ha ottenuto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Promesse dello scorso giugno ad Agropoli.

Edoardo Luraschi, invece, dà il meglio di sé correndo in 21.10 la propria batteria, arrivando terzo e conquistando un posto tra i migliori 16 duecentisti d’Europa della propria categoria per le semifinali. Proprio in quest’ultima competizione, però, finisce l’avventura europea: con 21.46 (-3,2 di vento) si ferma a un decimo di secondo dalla finale continentale dei 200 m, arrivando sesto in una competizione molto dura.

(in foto: i due atleti Osa, pubblicata sulla pagina Facebook della società sportiva)

