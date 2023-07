x x

SARONNO – Piazza Libertà si è riempita di musica, nella serata di domenica 16 luglio, grazie alle note di Andrea Capezzuoli e Compagnia, che hanno portato il Bafolk nella città degli amaretti.

La band, composta da Andrea Capezzuoli, melodeons, foot-tapping, voce, Milo Molteni, violino e voce, Paolo Censi, piano e voce, e Nicola Brighenti, dance, ha coinvolto tutti i presenti in balli di gruppo, in una spensierata serata di festa.

Sulla pagina Facebook del comune di Saronno riservata all’assessorato della Cultura, si leggono i ringraziamenti dell’amministrazione, che ha patrocinato la serata, alla band e agli sponsor: “Si ringraziano Andrea Capezzuoli e compagnia per la bella serata di danze e suoni dal Mondo! Grazie a Mondovisione per il service audio e luci e Rezzonico Auto per la sponsorizzazione”.

