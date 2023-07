x x

SARONNO – All’ex Isotta Fraschini, con i suoi 120 mila metri quadrati fra via Milano e via Varese la più grande area dismessa di Saronno, stanno scomparendo i murales artisti che alcuni artisti di strada aveva realizzato negli anni scorsi… ma c’è un perchè.

“Per diversi mesi, prima che partisse tutta la fase di pulizia del terreno e di demolizioni propedeutica alle bonifiche, l’area dell’ex-Isotta Fraschini ha concesso i suoi muri agli street artists, che hanno potuto dare libero spazio alla propria inventiva. Opere temporanee, destinate a scomparire con l’abbattimento degli edifici stessi, di cui oggi rimangono poche tracce” spiegano da Vivaio Saronno, il coordinamento che sta seguendo passo e passo la rigenerazione urbana all’ex Isotta.

Proseguono dal Vivaio: “Anche questo passaggio, comunque, è entrato a far parte di quella che è la “memoria” dell’area, un tema per noi molto importante al punto che abbiamo voluto documentare dettagliatamente tutta la storia vissuta al suo interno, in collaborazione con gli ex-dipendenti Isotta Fraschini”.

(foto: uno dei murales nell’ex Isotta Fraschini)

17072023